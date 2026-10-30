Песков: новые контакты Путина с европейцами не повлияют на переговоры по Украине

Песков: рост числа контактов Путина с ЕС не повлияет на переговоры по Украине Песков: новые контакты Путина с европейцами не повлияют на переговоры по Украине

Москва30 окт Вести.Число входящих контактов президента России Владимира Путина с европейцами увеличится, если в Европе возобладает разум, однако это не повлияет на запланированные переговоры по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Он отметил, что глава государства открыт к контактам со всеми, кто также заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Если, скажем так, разум все-таки возобладает в Европе, то количество выходящих на контакт увеличится. Если нет, его не будет. Но это никоим образом не окажет на данной стадии влияния на процесс трехсторонних переговоров подчеркнул Песков

Пескова также попросили прокомментировать сообщение, что США рассматривают Германию, Францию и Великобританию как вероятных представителей Европы на переговорах по поводу Украины. В ответ он заявил, что "это ни с кем не обсуждалось".