Песков: участие европейских стран в переговорах по Украине не обсуждалось

Песков: участие Европы в переговорах США, РФ и Украины не обсуждалось Песков: участие европейских стран в переговорах по Украине не обсуждалось

Москва30 окт Вести.Тема участия европейских стран в трехсторонних переговорах по Украине не обсуждалась, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он прокомментировал статью в газете Financial Times, что США рассматривают Германию, Францию и Британию в качестве вероятных представителей Европы на переговорах по Украине.

Нет, это ни с кем не обсуждалось​​​. Это, наверно, Financial Times обсуждали у себя в редакции сказал Песков

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал скорое начало трехсторонних переговоров США, России и Украины в Абу-Даби, однако точную дату встречи пока не называли.

Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что речь не идет о переговорах по Украине с европейскими чиновниками. Стороны обсуждают возможность возобновления трехсторонних переговоров в формате Россия-США-Украина.