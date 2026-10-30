Москва30 октВести.Тема участия европейских стран в трехсторонних переговорах по Украине не обсуждалась, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он прокомментировал статью в газете Financial Times, что США рассматривают Германию, Францию и Британию в качестве вероятных представителей Европы на переговорах по Украине.
Нет, это ни с кем не обсуждалось. Это, наверно, Financial Times обсуждали у себя в редакциисказал Песков
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал скорое начало трехсторонних переговоров США, России и Украины в Абу-Даби, однако точную дату встречи пока не называли.
Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что речь не идет о переговорах по Украине с европейскими чиновниками. Стороны обсуждают возможность возобновления трехсторонних переговоров в формате Россия-США-Украина.