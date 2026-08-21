Песков: слова Туска о "Северных потоках вызывают недоумение и непонимание

В Кремле испытали изумление после слов Туска о "Северных потоках" Песков: слова Туска о "Северных потоках вызывают недоумение и непонимание

Москва21 авг Вести.Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска ничего, кроме изумления и непонимания, вызвать не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Туск заявил, что Германия не должна преследовать виновных в подрыве газопроводов "Северный поток".

Конечно, если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может сказал Песков

19 августа Генпрокуратура Германии сообщила о задержании гражданина Украины, разыскиваемого за подрыв "Северных потоков". Позже, после допроса, его взяли под стражу.

По мнению главы польского правительства, стыдиться должны не причастные к подрыву "Северных потоков", а те, кто занимался строительством газопровода.