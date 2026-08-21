Москва21 авгВести.Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска ничего, кроме изумления и непонимания, вызвать не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Туск заявил, что Германия не должна преследовать виновных в подрыве газопроводов "Северный поток".
Конечно, если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не можетсказал Песков
19 августа Генпрокуратура Германии сообщила о задержании гражданина Украины, разыскиваемого за подрыв "Северных потоков". Позже, после допроса, его взяли под стражу.
По мнению главы польского правительства, стыдиться должны не причастные к подрыву "Северных потоков", а те, кто занимался строительством газопровода.