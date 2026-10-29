Песков: России и США не нужны на переговорах по Украине участники из Евросоюза

Песков: участники переговоров типа Европы не нужны России и вряд ли нужны США Песков: России и США не нужны на переговорах по Украине участники из Евросоюза

Москва29 окт Вести.На переговорах по украинскому конфликту не нужны участники из Евросоюза (ЕС), которые придерживаются провокационной позиции. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, чиновники из Евросоюза не нужны ни России, ни Соединенным Штатам.

Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны. И вряд ли они нужны тем же американцам, которые, наоборот, стараются добиться мира сказал Песков

Также Песков отметил, что трехсторонние переговоры, которые планируется провести в ближайшее время, не предусматривают участие ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз хочет направить на переговоры по Украине в Абу-Даби свою высокопставленную делегацию, которую может возглавить Бьерн Зайберт - руководитель аппарата и соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.