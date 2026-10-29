Москва29 октВести.На переговорах по украинскому конфликту не нужны участники из Евросоюза (ЕС), которые придерживаются провокационной позиции. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, чиновники из Евросоюза не нужны ни России, ни Соединенным Штатам.
Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны. И вряд ли они нужны тем же американцам, которые, наоборот, стараются добиться мирасказал Песков
Также Песков отметил, что трехсторонние переговоры, которые планируется провести в ближайшее время, не предусматривают участие ЕС.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз хочет направить на переговоры по Украине в Абу-Даби свою высокопставленную делегацию, которую может возглавить Бьерн Зайберт - руководитель аппарата и соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.