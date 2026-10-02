В Кремле заявили, что Украина должна заплатить за удары по России Песков: Украина должна заплатить за удары по России

Москва2 окт Вести.Действия России являются ответом на удары, которые начала наносить Украина, Киев должен понести за это ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Черном море ситуация особенная. Россия отвечает на те удары, которые начала наносить Украина сказал пресс-секретарь главы государства журналистам

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наносить удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии. В ночь на пятницу, 2 октября, российские войска поразили в Киеве автожелезнодорожный мост через Днепр. Также ВС РФ нанесли удар по морскому судну, которое следовало по Черному морю с грузом военного имущества и товарами двойного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).