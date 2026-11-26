Писториус призвал не игнорировать приглашение Москвы на переговоры Le Monde: Писториус считает ошибкой отказ Европы от переговоров в Москве

Москва26 ноя Вести.Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что европейским странам не следует отклонять приглашение президента России Владимира Путина на переговоры в Москве. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По мнению главы немецкого оборонного ведомства, отказ от такого приглашения стал бы неверным дипломатическим сигналом со стороны европейцев, которые намерены отстаивать собственные интересы.

При этом в Еврокомиссии выступают за многосторонние переговоры с участием стран ЕС и НАТО, а не за отдельные консультации с Москвой.

Как отмечает издание, европейские лидеры не рассчитывают на скорое урегулирование украинского конфликта в результате возобновления диалога. Вместе с тем они стремятся участвовать в обсуждении будущих отношений России с Евросоюзом и НАТО. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал противоречивыми заявления ЕС о контактах с Россией и выразил сомнение в готовности ЕС поспособствовать мирному процессу.

19 ноября по итогам переговоров с лидерами США и Китая в Шэньчжэне Владимир Путин пригласил европейских представителей в Москву. Российская сторона намерена выяснить их позицию по украинскому урегулированию и возможному участию в мирном процессе.