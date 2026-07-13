Трое подростков, пострадавших при обрушении моста в Приморье, прооперированы

Подростки, пострадавшие при обрушении моста в Приморье, прооперированы Трое подростков, пострадавших при обрушении моста в Приморье, прооперированы

Москва13 июл Вести.Трое несовершеннолетних мальчиков, пострадавших при обрушении конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная в Приморском крае, прооперированы, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщило региональное Министертсво здравоохранения.

Трое подростков, 14, 15 и 16 лет, были госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести. Еще один пострадавший — 18-летний юноша — от госпитализации отказался.

Врачи Артемовской больницы успешно прооперировали мальчиков, сейчас они отдыхают и восстанавливаются говорится в сообщении, опубликованном в канале министерства в мессенджере МАХ

Обрушение аварийной части пешеходного моста, на котором находились люди, произошло 13 июля около 15.00 по местному времени (10.00 мск) в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. Пострадали 4 человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.