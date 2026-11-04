Показ фрагмента "Рождения империи" на мосту в Петербурге собрал сотни зрителей Сотни зрителей посетили показ фрагмента "Рождения империи" на мосту в Петербурге

Москва4 ноя Вести.Эксклюзивный показ фрагмента масштабной исторической драмы "Рождение империи" на разведенном Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге собрал около сотни горожан и туристов. Зрители поделились впечатлениями с журналистом ИС "Вести" Дмитрием Пищухиным.

В ночь с 3 на 4 ноября гранитные набережные в Санкт-Петербурге стали огромным кинозалом под открытым небом. На створке Дворцового моста площадью 400 квадратных метров продемонстрировали только 20-минутный фрагмент фильма, но даже за это время зрители смогли оценить масштаб кинокартины.

Звук, атмосфера и весь Петербург ночной произвели на меня впечатление. И, конечно, мне хочется разделить это со своей семьей, в особенности со старшими детьми, которые интересуются историей поделилась с журналистом эмоциями одна из зрительниц

После такого грандиозного анонса многим захотелось посетить кинотеатры, чтобы полностью ознакомиться с фильмом, добавил Пищухин.

Я не знала таких событий, масштабов таких битв. Наверное, я буду смотреть сказала участница показа

Ранее профессор Президентской академии Наталия Таньшина рассказала, что в фильме "Рождение империи" показан правильный образ последнего русского царя и первого российского императора Петра I.

Премьера исторической драмы состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел 29 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что посмотрел фильм, и он ему понравился. Глава государства назвал "Рождение империи" произведением искусства.