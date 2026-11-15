Раненным при задержании террориста в Кракове полицейским выплатят по $25 тыс.

Полицейские, раненные при террористической атаке в Кракове, получат по $25 тыс. Раненным при задержании террориста в Кракове полицейским выплатят по $25 тыс.

Москва15 ноя Вести.Каждого из полицейских, раненных при нейтрализации террориста в польском Кракове, наградят премией в 25 тысяч долларов, сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации республики Каролина Галецкая.

Каждый из полицейских, раненных во время нападения, получит по 100 тысяч злотых (около 25 тысяч долларов - ред​​​.) сказала Галецкая

Она отметила, что раненые полицейские вправе рассчитывать на дополнительную помощь, особенно в период восстановления.

Мы будем помогать им в том, что касается расходов на реабилитацию уверяет Галецкая

Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский ранее наградил полицейских Якуба Кулика и Артура Мораньского медалями Анджея Струя. Эту награду вручают тем, кто спасает жизнь или здоровье людей, подвергая риску свое. Кроме того, президент Польши Кароль Навроцкий решил наградить двух полицейских, обезвредивших террориста, офицерскими крестами Ордена возрождения Польши.

Седьмого ноября в центре Кракова произошла стрельба. По данным следствия, 24-летний поляк Михал Оксиньский открыл огонь по прохожим. Погибли шесть человек, в том числе двое иностранцев, минимум 15 человек пострадали, среди них есть гражданка России. Стрелявший был ранен при задержании и умер в больнице. В его квартире нашли тела родителей и сестры. Дело расследуют как теракт, в стране объявлен общенациональный траур.