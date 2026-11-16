Politico рассказало о ролевых играх депутатов ЕС по защите от шпионов Politico: депутатов ЕС через ролевые игры учат противодействовать шпионажу

Москва16 ноя Вести.Руководство Европарламента и Еврокомиссии отправило своих сотрудников и депутатов на прохождение экспресс-курса по противодействию шпионажу. Там они участвуют в командных ролевых играх, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Уточняется, что один из сценариев, через который проходят участники, заключается в противодействии иностранному агенту или корпоративному шпиону, пытающемуся выведать секреты, вступив с жертвой в интимные отношения. Также депутатов и чиновников учат находить прослушку и скрытые устройства.

Издание указывает, что идея таких тренингов появилась после скандала с увольнением экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга из-за тайной связи с женщиной, которую американская разведка считает агентом спецслужб Китая. Позже стало известно о других романах управленца с подчиненными.