Москва7 сен Вести.Угрозы киевского режима закрыть российское небо для полетов гражданской авиации выгодно России, потому что дают ей повод и право симметрично ответить не только Киеву, но и Европе. Такое мнение высказал KP.RU политолог Александр Носович.

Эксперт отметил, что Европа превратилась в "стратегический тыл" для Киева. Она использует режим Владимира Зеленского как ресурс для прокси-войны с Россией. В то же время сам Киев пытается втянуть Европу в конфликт с Россией напрямую, а потому и устраивает провокации не только а адрес РФ, но и против собственных союзников.

Для нас это возможность симметричного ответа по отношению к Европе. Наш ВПК за последние годы сильно продвинулся в части выпуска БПЛА. Мы их можем делать в очень больших количествах, способны резко наращивать темп производства беспилотных систем... Мы, никого не бомбя, никому не объявляя войну, в случае, если над Россией собьют хоть один гражданский самолет, как сейчас угрожают из Киева, можем точно так же закрыть небо над Европой - и тем выведем ее из зоны комфорта, в которой она сейчас пребывает объяснил Носович

Ранее президент России Владимир Путин назвал угрозы главы киевского режима для российской гражданской авиации заявкой на государственный терроризм. Он предупредил, что РФ ответит на подобные действия, если Киев на них пойдет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания Зеленского стали "абсолютной точкой невозврата". Захарова отметила, что глава киевского режима использует подобную риторику, чтобы отвлечь внимание от поражений украинских боевиков в зоне СВО.