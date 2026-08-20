Песков о возможности встречи Путина с Канье Уэстом: "это не наша тематика"

"Помилуйте!": Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Канье Уэстом Песков о возможности встречи Путина с Канье Уэстом: "это не наша тематика"

Москва20 авг Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос о возможности встречи российского лидера Владимира Путина с американским рэпером Канье Уэстом, отметив, что это не тематика администрации президента.

Помилуйте, это не наша тематика! Это же не музконцерт, это администрация президента сказал Песков журналистам

Два концерта Канье Уэста запланированы в Петербурге 10 и 11 октября.

Владелец и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева сообщала, что Уэст давно испытывает симпатию к российскому президенту и хотел бы встретиться с ним во время визита в Россию. По ее словам, встреча с Путиным является давней мечтой рэпера.