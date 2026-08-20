Москва20 авгВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос о возможности встречи российского лидера Владимира Путина с американским рэпером Канье Уэстом, отметив, что это не тематика администрации президента.
Помилуйте, это не наша тематика! Это же не музконцерт, это администрация президентасказал Песков журналистам
Два концерта Канье Уэста запланированы в Петербурге 10 и 11 октября.
Владелец и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева сообщала, что Уэст давно испытывает симпатию к российскому президенту и хотел бы встретиться с ним во время визита в Россию. По ее словам, встреча с Путиным является давней мечтой рэпера.