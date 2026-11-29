Berliner Zeitung: Мерц оказался один из-за ультиматума по финансированию Украины

Попытки Мерца урезать бюджет ЕС и добиться поддержки Киева провалились Berliner Zeitung: Мерц оказался один из-за ультиматума по финансированию Украины

Москва29 ноя Вести.Попытки канцлера Германии Фридриха Мерца урезать бюджет Евросоюза и добиться единодушной поддержкой Киева на последнем саммите объединения обернулись провалом. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Уточняется, что для Берлина и ряда других европейских столиц приоритетом стала не сплоченность объединения, а сдерживание России и Китая.

Увязав согласие на финансовые параметры бюджета ЕС с 2028 года с готовностью всех стран-членов поддерживать Украину в 2027-м, канцлер ФРГ фактически загнал свою страну в политическую изоляцию говорится в статье

Подчеркивается, что некоторые из стран ЕС не разделяют этих целей, из-за чего их поддержку приходится "покупать за большие деньги".