Пункт временного размещения открыли в Электростали после атаки БПЛА

После атаки БПЛА в Электростали развернут ПВР Пункт временного размещения открыли в Электростали после атаки БПЛА

Москва18 авг Вести.Глава подмосковного городского округа Электросталь Филипп Ефанов привел данные о последствиях атаки БПЛА.

В результате падения обломков беспилотника около дома №3 на Юбилейной улице повреждения получили автомобиль и трансформаторная подстанция.

Сейчас эта территория оцеплена в целях безопасности, на месте работают сотрудники оперативных служб.

Для жителей двух эвакуированных подъездов оперативно развернут пункт временного размещения на базе школы им. В.Д. Корнеева говорится в публикации, размещенной главой Электростали в MAX

Ранее сообщалось, что в Московской области сбили более 150 беспилотных летательных аппаратов. Пострадали три человека, в том числе – ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.