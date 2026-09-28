Москва28 сен Вести.Президент США Дональд Трамп предлагал главе Китая Си Цзиньпину закупить американское оружие, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью телеканалу Fox News.

Президент Трамп продолжает говорить: "Мы продаем оружие другим людям по всему миру". В какой-то момент он даже спросил председателя Си, не хотел бы тот что-нибудь купить отметил Пердью

При этом посол не уточнил, как именно Си Цзиньпин ответил на подобное предложение Трампа.

Государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся 24-25 сентября. Стороны, в том числе, затронули вопрос о проведении трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием России, Китая и США, обсудили вопрос иранской ядерной программы и договорились, что Тегеран должен строго придерживаться отказа от разработки ядерного оружия.