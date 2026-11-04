Bild узнала о тайном плане посольства ФРГ в России по урегулированию на Украине

Посольство ФРГ в РФ тайно готовило план урегулирования на Украине, пишут СМИ Bild узнала о тайном плане посольства ФРГ в России по урегулированию на Украине

Москва4 ноя Вести.Посольство Германии в России тайно готовило план по мирному урегулированию на Украине в 2024 году. Об этом заявила газета Bild по итогам своего расследования.

Журналисты утверждают, что немецкие дипломаты разработали инициативу "Сельское хозяйство ради мира", которая предусматривала передачу Донбасса и Новороссии под управление ООН на пять лет с последующим проведением на них референдума о вхождении в состав России либо Украины.

Главным разработчиком плана стал дипломат Мартин Ниссен, который подтвердил Bild, что подобная инициатива действительно разрабатывалась.

Вы правы. Именно этими… пальцами я набирал эту дорожную карту сказал он газете

В Bild отметили, что экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также министр обороны Борис Писториус знали об этой инициативе, но дистанцировались от нее, и официального статуса в немецком правительстве она не получила.

Ранее итальянская газета La Verità усомнилась в способности стран Евросоюза повлиять на переговоры о прекращении конфликта на Украине, поскольку они фактически отстранены от них. Многочисленные встречи еврочиновников, посвященные этой проблематике, она назвала лишь уловкой, через которую представители ЕС пытаются создать впечатление о своей значимости.

До этого стало известно, что в Брюсселе пройдут переговоры представителей Украины, США, Франции, Германии и Великобритании о подготовке к встрече по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби между Украиной, Россией и США.