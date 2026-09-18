Москва18 сен Вести."Дух Анкориджа" подгонял спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Под понятием "дух Анкориджа" Москва понимает ту атмосферу доверия, которая сложилась между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом после встречи на Аляске в августе 2025 года.

По словам Валентина Богданова, в последние годы соглашения с американцами рушатся одно за другим. По мнению Небензи, договоренности, достигнутые президентами России и США в Анкоридже, все еще сохраняют силу.

Судя по последним событиям, по поездке американских эмиссаров в Москву, они, подгоняемые этим "духом", все-таки туда и прибыли отметил Василий Небензя

В начале сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем отправились в Киев для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После переговоров в Киеве Уиткофф заявил, что американская сторона рассчитывает найти дипломатическое решение конфликта, а Кушнер выразил надежду на дальнейший прогресс.