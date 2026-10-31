Премьер Канады поддержал Стере и Стубба за звонок Путину Премьер Канады Карни поддержал звонок Стере и Стубба Путину

Москва31 окт Вести.Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал своего коллегу из Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба за звонок лидеру России Владимиру Путину. Свое мнение он высказал в интервью Politico.

Иногда лучше проводить такие прямые переговоры на уровне лидеров. Так что в этом плане все в порядке. И, возможно, это будет конструктивно сказал Карни

При этом он указал на неизменность решимости членов так называемой "коалиции желающих" в вопросе поддержки Украины.

Телефонный разговор Путина со Стере и Стуббом состоялся 27 октября. Как сообщили в Кремле, российский президент изложил свою оценку ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах. Кроме того, лидеры обсудили вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы.

Стубб и Стере, как отмечали в администрации финского президента, участвовали в разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени всей Европы.

30 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с любыми зарубежными лидерами, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.