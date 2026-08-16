Москва16 авг Вести.Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, который вступил в должность 8 августа, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой временно отменить высокие таможенные пошлины на ввозимые в США колумбийские товары.

Просьба призвана поддержать колумбийский бизнес, который столкнулся со значительными трудностями на фоне разрушительного землетрясения в южноамериканской стране.

Де ла Эсприэлья добавил, что в ходе десятиминутного телефонного разговора обсудил с Трампом возможность пересмотра пошлин.

Я попросил его рассмотреть вопрос о временной приостановке действия высоких пошлин на колумбийские товары, чтобы помочь нашим предпринимателям, переживающим крайне сложные времена отметил президент Колумбии в соцсети X

Де ла Эсприэлья поблагодарил Трампа за предоставленную Вашингтоном экономическую помощь и работу американских спасателей по устранению последствий землетрясения.

Я заявил ему, что перед нами стоит огромный вызов – восстановить Колумбию в условиях крайне сложной экономической ситуации, которую я унаследовал подчеркнул президент Колумбии

Беседа с Трампом оказалась "очень дружеской и сердечной", президент США испытывает симпатию к Колумбии и ее гражданам, заключил Де ла Эсприэлья.

Между тем 16 июля стало известно о планах США ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров, импортируемых из Бразилии. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал это "стратегической ошибкой" Вашингтона.