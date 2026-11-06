Президент Литвы высказался о готовности РФ к переговорам в Абу-Даби Президент Литвы Науседа назвал возможные сроки переговоров по Украине

Москва6 ноя Вести.Москва, по мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, якобы не заинтересована в проведении серьезных мирных переговоров как минимум до весны 2027 года. Его слова передает британская газета The Telegraph.

Науседа заявил, что не доверяет Москве. По его утверждению, российская сторона может лишь имитировать готовность к дипломатическому урегулированию, продолжая выдвигать условия, неприемлемые для Киева.

Российское руководство в настоящее время не видит необходимости вступать в переговоры – по крайней мере до весны 2027 года считает литовский президент

При этом он отметил, что если Украине удастся пережить предстоящую зиму, то вероятность начала содержательных переговоров в 2027 году повысится.

Ранее советник офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что украинская делегация на предстоящих переговорах в Абу-Даби намерена предложить прекращение огня по текущей линии соприкосновения.

Москва при этом неоднократно подчеркивала, что не приемлет вариант перемирия, который даст передышку ВСУ и не приведет к долгосрочному миру.