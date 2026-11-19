"Пробуждение от амнезии": Мема о призыве Стубба к диалогу с Россией Мема: президент Стубб осознал свои ошибки в отношении России

Москва19 ноя Вести.Призыв президента Финляндии Александра Стубба к возобновлению диалога с Россией указывает на его "пробуждение от амнезии" и осознание своих ошибок в отношении соседней страны. Такое мнение высказал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, примеру Стубба должны последовать и другие европейские политики, которые все еще грезят о поражении РФ в конфликте с Украиной, передает ТАСС.

Президент Стубб, который более 4 лет был оторван от реальности, как бы пробуждается от амнезии и иллюзии, что возможно нанести стратегическое поражение России цитирует Мема агентство

Он напомнил, что финский лидер "фактически был одним из тех членов "коалиции желающих", считавших, что Москва понимает лишь язык силы и переговоры с ней бессмысленны.

По мнению Мема, Стубб сделал разворот на 180 градусов, осознав, что "Финляндия находится на грани прямой войны с Россией" из-за помощи Украине. Финский лидер понял, что совершил "ужасные ошибки" в отношении России и теперь опасается ответных мер, предположил политик.

Ранее Мема заявил, что Европа должна изменить свою риторику в отношении России, иначе она не может претендовать на какое-то место в переговорах по украинскому урегулированию.

Он также указал на то, что закрытие границы с РФ нанесло экономике Финляндии разрушительный ущерб.