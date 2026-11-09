Пушилин: ВС РФ обходят Белозерское с запада для блокировки ВСУ в жилой застройке

Глава ДНР Пушилин: ВС РФ обходят Белозерское с запада для блокировки ВСУ Пушилин: ВС РФ обходят Белозерское с запада для блокировки ВСУ в жилой застройке

Москва9 ноя Вести.Армия России обходит город Белозерское с западного фланга, чтобы блокировать украинских боевиков, находящихся в жилой застройке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

На добропольском участке подразделения группировки войск "Центр" продвигаются в районе Белозерского, где идут бои за южный и восточные окраины населенного пункта. Параллельно наши бойцы обходят город с западного фланга, чтобы блокировать группировку противника в жилой застройке, где противник еще имеет возможность удерживаться сказал Пушилин

Также продолжаются бои в районе Святогоровки, которая примыкает к Доброполью с запада, добавил он.

Кроме того, Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке, а также о том, что российские войска продолжают охват Славянско-Краматорской агломерации.