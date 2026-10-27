Путин: производители газа - за зеленую повестку, но важно ей не злоупотреблять

Путин: мы все за зеленую повестку, но не надо злоупотреблять ей Путин: производители газа - за зеленую повестку, но важно ей не злоупотреблять

Москва27 окт Вести.Все производители газа выступают за зеленую повестку, но важно ей не злоупотреблять по политическим соображениям, заявил президент России Владимир Путин.

Во вторник он выступил на пленарном заседании саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве​​​.

По его словам, зеленая повестка - очень серьезный вопрос. Никто не против нее.

Вопрос только в том, чтобы не злоупотреблять этой зеленой повесткой по политическим соображениям, вести себя ответственно, профессионально, и учитывать возможности газовой отрасли в переходный период, и в будущем заявил президент России

Он добавил, что сейчас отрасль оказалась в ситуации неопределенности, а мировые цены на газ на фоне внешнеполитических событий резко выросли.

Президент уточнил, что отрасль переживает серьезные потрясения, в числе которых обострение ситуации на Ближнем Востоке - одном из глобальных центров газодобычи, подрыв "Северных потоков", нарушение привычных логистических цепочек и маршрутов поставок