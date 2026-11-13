Минобороны: ПВО за день сбила 7 украинских дронов над регионами РФ

ПВО за 12 часов сбила 7 украинских беспилотников над регионами России Минобороны: ПВО за день сбила 7 украинских дронов над регионами РФ

Москва13 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра пятницы, 13 ноября, сбили 7 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

В течение дня ... дежурными силами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО

Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты над территориями Самарской, Белгородской, Курской областей и Московского региона.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на пятницу российские средства ПВО сбили 1 198 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Эта атака стала одной из самых крупных за год.