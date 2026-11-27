РБК: вдова Лужкова Елена Батурина продала винодельческий бизнес в Британии РБК: Елена Батурина вышла из винодельческого бизнеса в Британии

Москва27 ноя Вести.Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, основательница корпорации "Интеко" Елена Батурина вышла из винодельческого бизнеса в Британии, продав долю в компании Calleva Wine, пишет РБК со ссылкой на данные британских государственных реестров.

В июне СМИ сообщали, что Батурина приобрела мажоритарную долю более 75% в компании по производству вина Calleva Wine ltd. РБК уточняет, что этой долей Батурина владела с мая 2024 года, но теперь продала ее.

…Батурина перестала быть лицом, осуществляющим значительный контроль над британской компанией Calleva Wine говорится в сообщении издания

Со ссылкой на британский реестр отмечается, что доля Батуриной теперь принадлежит компании The Rural Luxury Company Limited.

После передачи доли компания сменила название на Wingless Eagle Limited отмечает издание

Согласно сайту винодельни, расположенной в Англии, там можно купить один сорт вина Wingless Eagle за 49 фунтов стерлингов (порядка 64 долларов), также на ферме можно устроить свадьбу и переночевать в традиционных домах и коттеджах.

Издание РБК запросило комментарий у Батуриной.