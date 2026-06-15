Ревва и Лоза прокомментировали ИИ-скандал с автором хита "Шадэ" Лоза и Ревва прокомментировали скандал с репером, признавшимся в ИИ-аранжировке

Москва15 июн Вести.Исполнитель хита "Шадэ" репер By Индия (Виктор Вавилов) на одном из телешоу признался в использовании ИИ при написании этой песни, набравший миллионы слушателей. В частности, в клипе танцуют неизвестные женщины, как выяснилось, созданные нейросетью. Поучаствовал ИИ и в создании инструментала. Только текст Вавилов писал сам. В разговоре с KP.RU певецы Александр Ревва и Юрий Лоза прокомментировали скандал.

Отвратительно к этому отношусь! Но я могу точно сказать - не должен робот сражаться против человека. Нужна маркировка, что это создано ИИ. И отдельные чарты должны быть. Вот и все. Тогда будет по-честному сказал Ревва

Юрий Лоза признался, что сам иногда пользуется ИИ для создания ударного оформления, например, но тем не менее музыкант считает поступок коллеги воровством.

Это плохо. Потому что присваивать любое, даже то, что создано искусственным интеллектом, нехорошо. Потому что это все равно отдает воровством каким-то. Если артист взял искусственный интеллект, какую-то идею, выдал ее за свою. Я захожу иногда на вражеские все эти Ютубы и так далее, очень много сейчас искусственным интеллектом созданных песен, но там всегда подписано, они как-то в этом плане очень следят за этим заявил Лоза

Музыканты выразили надежду, что и отечественные стриминги наконец-то обяжут исполнителей ставить отметку "сделано при помощи ИИ" в случае, если значительная часть композиции создана нейросетью.