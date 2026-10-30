Минобороны: ВС РФ поразили судно, доставлявшее в Одессу груз для ВСУ

Армия РФ поразила в Черном море судно, доставлявшее в Одессу груз для ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили судно, доставлявшее в Одессу груз для ВСУ

Москва30 окт Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на пятницу, 30 октября, поразили в Черном море сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для обеспечения украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские войска в ходе ночной атаки нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование, а также объектам портовой инфраструктуры и морским судам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате удара поражены: в акватории Черного моря – морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ говорится в сообщении МО

Также ВС РФ поразили электроподстанция ПС-330 "Светлое" в одноименном населенном пункте, обеспечивающую работу предприятий военной промышленности в Днепре.