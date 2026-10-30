ВС РФ за неделю освободили 3 населенных пункта в зоне спецоперации

Российская армия за неделю освободила три населенных пункта в зоне СВО ВС РФ за неделю освободили 3 населенных пункта в зоне спецоперации

Москва30 окт Вести.Российские военнослужащие за неделю освободили три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Речь идет о населенных пунктах Алисовка в Харьковской области, Бариловка в Сумской области, а также Общее в Запорожской области.

В течение недели в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Алисовка Харьковской области и Бариловка Сумской области... На прошедшей неделе подразделения группировки войск "Восток"... освободили населенный пункт Общее Запорожской области говорится в заявлении ведомства

Кроме того, за неделю ВС РФ поразили 11 сухогрузов, которые доставляли грузы военного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).