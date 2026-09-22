Шохин: закон об "адских санкциях" не должен ударить по экспорту РФ

Российский бизнес надеется, что закон об "адских санкциях" не ударит по экспорту Шохин: закон об "адских санкциях" не должен ударить по экспорту РФ

Москва22 сен Вести.Российский бизнес рассчитывает, что Китай и Индия не станут ограничивать торговлю с Россией после принятия в США закона об "адских санкциях". Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, которые приводит ТАСС, основными проблемами для российского экспорта остаются транспортно-логистические сложности и вопросы платежей и расчетов. Дополнительным риском Шохин назвал возможное применение вторичных санкций против иностранных партнеров России.

Конечно, многие могут дрогнуть. Надеемся, что в Китае и Индии не дрогнут сказал глава РСПП

Шохин также напомнил, что опасения бизнеса связаны с принятым Конгрессом США законом, который предусматривает возможность введения президентом США стопроцентных пошлин. По его словам, из-за угрозы вторичных санкций даже готовые к сотрудничеству с Россией компании могут пересмотреть свои позиции.

18 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить новые санкции против РФ. Документ дает возможность устанавливать пошлины до 100% на товары из стран, которые продолжают закупать у России энергоресурсы в значительных объемах.

В Индии уже осудили американский закон об "адских санкциях".