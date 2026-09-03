Москва3 сенВести.Бухарест уклоняется от обсуждения с Москвой мер по снижению риска неспровоцированных происшествий вдоль границы с Украиной, в том числе в акватории Черного моря, заявил источник в посольстве России в Румынии в интервью "Известиям".
Румыния не готова к переговорам по этому вопросу, так как связана с установками, которые выдвигает Европейский союз (ЕС), отметил источник.
От обсуждения мер по снижению риска неспровоцированных инцидентов вдоль границы с Украиной и на Черном море Румыния уклоняетсяприводит РИА Новости слова источника
Портал Informat сообщил, что торговое судно PROGRESS IV подверглось атаке в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море. Нападение произошло на расстоянии 32 км от румынского прибрежного поселения Сфынту-Георге.
Между тем пресс-служба Минобороны Румынии заявила 27 августа, что Румыния подняла размещенные в стране истребители F-18 ВВС Испании из-за беспилотников, замеченных у границы.