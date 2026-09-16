Москва16 сенВести.В Белгородской области ожидают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удары по избирательным участкам, в субъекте готовы к этому. Соответствующее заявление в интервью ИС "Вести" сделал врио губернатора региона Александр Шуваев.
По его словам, подготовка к выборам велась заблаговременно – избирательные участки согласованы с силовыми ведомствами.
Выборы уже начались, подготовка к ним велась заблаговременно. С 13 числа уже идет дистанционное голосование. Все участковые избирательные пункты мы проверили, согласовали со всеми силовыми ведомствами и дальше продолжаем. Да, мы ожидаем, конечно же, что, возможно, удары ВСУ опять будут по избирательным участкам. Также дополнительно выставляем мобильные укрытия, мобильные пункты все готовы к этому, мы уже готовысказал Шуваев
Наиболее высокие риски ударов по избирательным участкам - в приграничных районах, как уточнил глава региона.
Особые риски — это приграничные районы: Краснояружский, Ракитянский, Грайворонский муниципальные округа, Шебекинский муниципальный округ. А те участковые избирательные пункты, которые находятся ближе к границе, мы их перенесли в глубь округовдобавил он
Также Шуваев в интервью сообщил, что оперативная обстановка в Белгороде и области, особенно в приграничных районах, стабильно напряженная.
Выборы в Государственную думу РФ пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.