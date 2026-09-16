Шуваев: в Белгородской области готовы к возможным ударам ВСУ во время выборов Шуваев не исключил удары ВСУ по избирательным участкам Белгородской области

Москва16 сен Вести.В Белгородской области ожидают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удары по избирательным участкам, в субъекте готовы к этому. Соответствующее заявление в интервью ИС "Вести" сделал врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, подготовка к выборам велась заблаговременно – избирательные участки согласованы с силовыми ведомствами.

Выборы уже начались, подготовка к ним велась заблаговременно. С 13 числа уже идет дистанционное голосование. Все участковые избирательные пункты мы проверили, согласовали со всеми силовыми ведомствами и дальше продолжаем. Да, мы ожидаем, конечно же, что, возможно, удары ВСУ опять будут по избирательным участкам. Также дополнительно выставляем мобильные укрытия, мобильные пункты все готовы к этому, мы уже готовы сказал Шуваев

Наиболее высокие риски ударов по избирательным участкам - в приграничных районах, как уточнил глава региона.

Особые риски — это приграничные районы: Краснояружский, Ракитянский, Грайворонский муниципальные округа, Шебекинский муниципальный округ. А те участковые избирательные пункты, которые находятся ближе к границе, мы их перенесли в глубь округов добавил он

Также Шуваев в интервью сообщил, что оперативная обстановка в Белгороде и области, особенно в приграничных районах, стабильно напряженная.

Выборы в Государственную думу РФ пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.