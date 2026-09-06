Симоньян: ВС РФ продвигаются на фронте без необходимости в мобилизации Симоньян: продвижение на фронте идет без необходимости в мобилизации

Москва6 сен Вести.Продвижение российской армии на фронте идет без необходимости в мобилизации, заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

На поле боя все хорошо. Каждый день мы продвигаемся, мы же это видим, это шило в мешке не утаишь, и мы не такие люди, по крайней мере, военкоры… Они докладывают, что продвижение идет, и продвижение совершенно потрясающее, стабильными, классными темпами. И как я счастлива, что на этой неделе уже президент сказал, что мобилизация нам не нужна. Потому что продвижение на фронте без всякой мобилизации потихонечку идет сказала Симоньян

Ранее российский президент заявил, что заявления о предстоящей мобилизации в России являются задуманной информационной операцией. По словам Владимира Путина, на сегодняшний день не существует такого сценария, который бы потребовал мобилизации в России.