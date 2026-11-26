СМИ: подчиненный Хуанга недавно женился на женщине, "связанной с Китаем" WSJ узнала о браке топ-менеджера Nvidia и сотрудницы связанной с КНР Super Micro

Москва26 ноя Вести.Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался не единственным сотрудником, чьи романтические отношения связали со шпионажем в пользу Китая. Издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что один из его наиболее преданных подчиненных, Джей Пури, находится в длительных отношениях с директором по развитию компании Super Micro Computer Сенли Чен.

Пури занимал должность вице-президента по глобальным операциям Nvidia с 2009 по август 2026 года. По информации источников, он несколько лет встречался с Сенли Чен, а в начале марта текущего года они поженились.

При этом в середине марта Минюст США выдвинул обвинения против одного из соучредителей Super Micro Computer и других сотрудников в сговоре с целью контрабанды в Китай серверов на сумму более $500 млн с установленными в них высокопроизводительными чипами Nvidia. Компания и сама Сенли Чен обвиняемыми по этому делу не проходили.

Сама Сенли Чен заявила журналистам, что не участвовала в выборе и закупке чипов, а ее личная жизнь с работой не связана.

Мне никогда не приходилось полагаться на личные отношения ради профессиональной выгоды сказала она

В ноябре возник скандал вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга. СМИ сообщили, что женатый Хуанг имеет внебрачную связь с женщиной, которая может быть китайской шпионкой. По информации ряда изданий, она якобы помогла Китаю заполучить микрочипы для искусственного интеллекта. Хуанг был отстранен с поста, но 23 ноября его восстановили в должности. Он признался в изменах и принес публичные извинения семье и сотрудникам. Сам Китай обвинения в шпионаже отверг.