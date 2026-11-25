Москва25 ноя Вести.Пример благоустройства Когалыма является образцом для малых и средних городов РФ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".

Когалыму повезло. "Лукойл", глава компании Вагит Алекперов, активно вкладывает душу в развитие города. Я считаю, что Когалым среди таких малых, средних городов был образцом для всей страны. С точки зрения его комплексного развития, порядка, благоустройства сказал он

К такому благоустройству города привела системная работа, отмечает председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.

Ведется системная работа по созданию комфортной среды для людей, их семей. Там реставрация фасадов это не просто покрасить, а создается особая эстетическая среда. Это город-сад, это город-сказка, это город-мечта заявила она

Основатель "Лукойла" Вагит Алекперов в свою очередь подчеркнул, что Когалым является одним из лучших моногородов.