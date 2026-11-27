Совфед утвердил новый прожиточный минимум в России на следующий год Совфед утвердил повышение прожиточного минимума в РФ до 20 227 рублей

Москва27 ноя Вести.Прожиточный минимум на душу населения в России в 2027 году увеличится с текущих 18 939 до 20 227 рублей. Соответствующие показатели закреплены в законе о федеральном бюджете, одобренном Советом Федерации.

Согласно документу, для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 22 047 рублей против 20 644 рублей в 2026 году. Для пенсионеров показатель вырастет с 16 288 до 17 395 рублей, а для детей – с 18 371 до 19 620 рублей.

Ранее в Госдуме сообщили, что с 1 января 2027 года единое пособие на детей увеличится на 6,8%.