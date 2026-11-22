Трамп что-то прошептал Путину перед началом двусторонней встречи в Шэньчжэне Трамп что-то прошептал Путину перед началом двусторонней встречи в Китае

Москва22 ноя Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп что-то прошептал президенту России Владимиру Путину перед началом их двусторонней встречи в китайском Шэньчжэне. На это обратил внимание Павел Зарубин для ИС "Вести".

По его словам, точно разобрать слова американского президента невозможно. Как отметил Зарубин, в одном из ракурсов кажется, что Трамп произносит фразу "great leader" ("Великий лидер").

Ранее глава Белого дома уже использовал похожую характеристику в адрес российского президента, напомнил Зарубин. В 2019 году Трамп назвал главу государства "great guy" ("отличный парень"), о чем сообщалось в программе "Москва. Кремль. Путин".

При этом на другой записи можно расслышать слово "Neighbour" ("Сосед"), указал Зарубин. Так Путин обратился к Трампу во время встречи на Аляске в Анкоридже.

Политолог Наталия Елисеева ранее предположила, что лидеры могли обменяться информацией о предстоящих переговорах или обсудить бытовые вопросы. По мнению эксперта, политики могли уточнить детали организации встречи или затронуть личные темы, не предназначенные для публичного обсуждения.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходил в Китае 18-19 ноября. На его полях Путин провел двусторонние переговоры с Трампом, а также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая.