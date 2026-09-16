Москва16 сенВести.Женщина-пешеход, пострадавшая в результате ДТП с участием несовершеннолетнего водителя в Набережных Челнах, находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает Mash Iptash.
Женщина, которую сбил подросток на "Ладе" в Челнах, сейчас в реанимации. Врачи ее стабилизировали, но состояние тяжелоеговорится в сообщении источника
Авария произошла вечером 15 сентября, во вторник. Предположительно, у автомобиля заклинили тормоза, из-за чего подросток не смог вовремя остановиться и сбил женщину.
Возбуждено уголовное дело, доклад по которому будет представлен председатель СКР Александру Бастрыкину.