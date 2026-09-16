Mash: пострадавшая в ДТП с водителем-подростком в Татарстане в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с 17-летним водителем в Татарстане Mash: пострадавшая в ДТП с водителем-подростком в Татарстане в тяжелом состоянии

Москва16 сен Вести.Женщина-пешеход, пострадавшая в результате ДТП с участием несовершеннолетнего водителя в Набережных Челнах, находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает Mash Iptash.

Женщина, которую сбил подросток на "Ладе" в Челнах, сейчас в реанимации. Врачи ее стабилизировали, но состояние тяжелое говорится в сообщении источника

Авария произошла вечером 15 сентября, во вторник. Предположительно, у автомобиля заклинили тормоза, из-за чего подросток не смог вовремя остановиться и сбил женщину.

Возбуждено уголовное дело, доклад по которому будет представлен председатель СКР Александру Бастрыкину.