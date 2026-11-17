Суд вынес приговор по делу о гибели пенсионерки при нападении обезьяны в Адыгее Хозяйку обезьяны, убившей женщину в Адыгее, отправили на принудительные работы

Москва17 ноя Вести.Суд отправил на принудительные работы хозяйку обезьяны, которая насмерть загрызла пенсионерку в Адыгее. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием в доход государства 10%, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с содержанием животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла 2 июля 2026 года. Жертвой стала 84-летняя бабушка подсудимой, которая ухаживала за животными. Примат набросился на нее во время кормления, женщина скончалась на месте.

Как ранее стало известно информационной службе "Вести", владельцы нелегального зоопарка на территории частного дома в поселке Новый, где случилось ЧП, приобретали зверей незаконно.

Более того, обезьяна, которая убила на пенсионерку, относится к макакам вида лапундер. Оборот таких животных и их содержание в домашних условиях запрещены в России с 2020 года. Эти приматы слишком агрессивны и опасны.