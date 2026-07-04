Военкор Котенок: боевики ВСУ в Константиновке остались без подкреплений

Сырский запретил отправлять помощь остаткам гарнизона в Константиновке Военкор Котенок: боевики ВСУ в Константиновке остались без подкреплений

Москва4 июл Вести.Главком ВСУ Александр Сырский запретил отправлять подкрепления в город Константиновка в ДНР. Остаткам гарнизона он приказал держать оборону до последнего, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил, что если остатки украинских боевиков хотят остаться живыми, они могут лишь сдаться.

Сырский, по данным источников противника, запретил отправлять войска в Константиновку, а ее гарнизону, остатки которого наши войска выковыривают из нор и подвалов, запретил отступать/выходить из города и приказал обороняться до конца написал Котенок

Военкор подчеркнул, что оставшимся в Константиновке боевикам ВСУ никак не удастся повлиять на обстановку.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов подразделений "Южной" группировки войск с освобождением Константиновки.

Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что взятием под контроль населенного пункта ВС РФ открыли себе путь с юга к краматорско-славянской агломерации.