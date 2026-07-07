Токаев сможет баллотироваться на пост президента Казахстана во второй раз Глава Казахстана Токаев получил право бороться на второй президентский срок

Москва7 июл Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил право баллотироваться на еще один срок согласно положениям новой конституции страны. Об этом говорится в постановлении казахстанского конституционного суда.

Новая конституция Казахстана вступила в силу с 1 июля.

Токаев был избран президентом страны в 2019 году, но в сентябре 2022 года в обращении к народу лидер Казахстана предложил провести внеочередные президентские выборы, на которых одержал победу.

Нынешний президентский срок Токаева отсчитывается с 20 ноября 2022 года и должен истечь в ноябре 2029 года.