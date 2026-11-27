Москва27 нояВести.Президент США Дональд Трамп, поздравляя по телефону американских военных с Днем благодарения, назвал посмешищем наличие у США всего одного ледокола, в то время как у России их 48, сообщает ТАСС.
У нас не было [ни одного] нового ледокола за последние 50 лет. У нас лишь один ледокол, это посмешище. У России их 48приводит ТАСС слова Трампа
Президент США уточнил, что приказал заказать строительство 14 ледоколов, в том числе с участием Финляндии.
Они будут прекрасными и начнут прибывать через полтора годапояснил Трамп
Он назвал нелепым состояние американского ледокольного флота с одним единственным судном, в то время как у России их почти полсотни.
Тем не менее, США быстро построят минимум 55 ледоколов.