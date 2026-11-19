Трамп не считает ошибкой заключение с Ираном меморандума о взаимопонимании

Трамп о меморандуме о взаимопонимании с Ираном: это не ошибка Трамп не считает ошибкой заключение с Ираном меморандума о взаимопонимании

Москва19 ноя Вести.Заключение с Тегераном меморандума о взаимопонимании не было ошибкой Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В интервью телеканалу Fox News он пояснил, что это шаг научил американскую сторону быть менее доверчивой по отношению к властям Исламской Республики.

Это немного задержало все. Это не было ошибкой. На самом деле за это время мы очень хорошо их узнали и поняли, что им нельзя доверять пояснил Трамп

На вопрос о том, послужило ли это причиной отстранения от переговоров вице-президента США Джея ди Вэнса, америкнский лидер ответил отрицательно.

Ранее Трамп заявил, что заставит Тегеран заплатить "невиданную цену", если иранская сторона решится нанести удар по Вашингтону.

Американские СМИ писали, что Трамп стал разочаровываться в Вэнсе из-за критики вице-президентом войны в Иране.