Москва24 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп потребовал быстрее приводить в исполнение смертные приговоры, которые выносят федеральные суды США. Об этом он заявил в ходе выступления в министерстве юстиции страны.

Согласно моему приказу, генпрокурор должен ускорить приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне… После того, как присяжные приняли такое решение, приведение смертной казни в исполнение будет быстрым и неотвратимым сказал Трамп

Американский лидер отметил, что Минюст должен настаивать на смертной казни для тех, кого суд признал виновными в убийстве или совершении преступлений против половой неприкосновенности лиц, не достигших совершеннолетия, а также в торговле людьми (в том случае, если жертвы были убиты).

Трамп также обрушился с критикой на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, который помиловал 563 осужденных, заменив смертную казнь на пожизненное заключение.

Призыв американского лидера кажется особенно жестоким на фоне двух недавних инцидентов с неудавшимися смертными казнями в штате Теннесси. В конце сентября 50-летняя "смертница" Криста Пайк выжила после исполнения смертного приговора. А в мае отменили смертную казнь маньяку Тони Каррутерсу после того, как больше часа врачи не могли найти вену для резервной капельницы с ядом.

Ранее стало известно, что за обеими сорвавшимися смертными казнями в Теннесси стоит один и тот же человек.