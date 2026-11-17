Свидетель подтвердил, что на яхте для подрыва "Северных потоков" была женщина

Третий свидетель подтвердил, что на борту "Андромеды" находилась женщина Свидетель подтвердил, что на яхте для подрыва "Северных потоков" была женщина

Москва17 ноя Вести.Третий свидетель по делу о подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" подтвердил в Высшем земельном суде Гамбурга, что на борту яхты "Андромеда" в составе группы предполагаемых диверсантов находилась женщина. Об этом сообщает РИА Новости.

17 ноября суд провел восьмое по счету заседание по уголовному делу в отношении украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов. В ходе заседания начальник порта Вик на острове Рюген и яхтсмен из Берлина, выступающие в качестве свидетелей, рассказали, что видели женщину среди экипажа "Андромеды".

После них третьим свидетелем выступил владелец прогулочной яхты, который в то время путешествовал по Балтике.

Видел на этой яхте женщину, она поднималась из каюты сказал он

Третий свидетель сообщил, что речь идет о женщине старше 30 лет с темными волосами до плеч. Все трое подтвердили, что в экипаж "Андромеды" входили пять мужчин и одна женщина.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в ходе встречи в сентябре с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем спросил у него, почему расследование теракта на "Северных потоках" тянется в течение четырех лет.

По мнению Лаврова, Киев плюнул в лицо Берлину, подорвав трубопроводы.