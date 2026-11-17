Москва17 нояВести.Третий свидетель по делу о подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" подтвердил в Высшем земельном суде Гамбурга, что на борту яхты "Андромеда" в составе группы предполагаемых диверсантов находилась женщина. Об этом сообщает РИА Новости.
17 ноября суд провел восьмое по счету заседание по уголовному делу в отношении украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов. В ходе заседания начальник порта Вик на острове Рюген и яхтсмен из Берлина, выступающие в качестве свидетелей, рассказали, что видели женщину среди экипажа "Андромеды".
После них третьим свидетелем выступил владелец прогулочной яхты, который в то время путешествовал по Балтике.
Видел на этой яхте женщину, она поднималась из каютысказал он
Третий свидетель сообщил, что речь идет о женщине старше 30 лет с темными волосами до плеч. Все трое подтвердили, что в экипаж "Андромеды" входили пять мужчин и одна женщина.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в ходе встречи в сентябре с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем спросил у него, почему расследование теракта на "Северных потоках" тянется в течение четырех лет.
По мнению Лаврова, Киев плюнул в лицо Берлину, подорвав трубопроводы.