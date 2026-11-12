Уиткофф о гуманитарной стороне переговоров: каждая спасенная жизнь важна Стивен Уиткофф подчеркнул важность гуманитарной стороны переговоров по Украине

Москва12 ноя Вести.Гуманитарная сторона имеет большое значение в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Александра Христенко.

Эмиссару США был задан вопрос, насколько важна для него гуманитарная составляющая переговоров.

Каждая спасенная жизнь очень важна, поэтому гуманитарная сторона имеет большое значение. Этот конфликт необходимо завершить. Президент Трамп намерен положить ему конец сказал Уиткофф

12 ноября американские эмиссары Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча российского лидера с переговорщиками США в Кремле длилась более двух часов.