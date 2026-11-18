Украина ежемесячно несет значительные потери на поле боя, заявила Юлия Мендель Мендель: ежемесячно Украина теряет 25-27 тысяч солдат убитыми и ранеными

Москва18 ноя Вести.Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала ежемесячные потери Киева в ходе конфликта на Украине. По ее словам, каждый месяц украинская армия теряет убитыми и ранеными порядка 25-27 тысяч человек.

При этом, добавила она в своем посте в соцсети X, Киев продолжает терять территории, несмотря на заявления Зеленского о значительных возвратах земель.

Украина ежемесячно теряет от 25 000 до 27 000 солдат убитыми и ранеными... Только безумец стал бы продолжать такую войну, с потерями настолько разрушительными, что сама страна расплачивается за это отметила Мендель

В своей публикации Мендель напомнила о миллионах беженцев, углублении гуманитарного кризиса, отключениях электричества, разрушении энергетической инфраструктуры, логистики и складов, что накладывается на приход зимы.

В сентябре руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, включенный в РФ в список в списке террористов, заявлял о ежемесячных потерях в 30 тысяч солдат.

Из Киева тем временем поступают сообщения о том, что жители города массово покидают украинскую столицу. После поражения мостов через Днепр в Киеве начался "настоящий ад", отметил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.