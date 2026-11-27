Чалый: восемь кандидатов отказались от предложения стать послом Украины в США

Украина не может назначить посла в США ввиду отказа 8 кандидатов Чалый: восемь кандидатов отказались от предложения стать послом Украины в США

Москва27 ноя Вести.От должности посла Украины в США уже отказались восемь человек, заявил бывший глава украинской дипмиссии в Вашингтоне Валерий Чалый.

Уже восемь кандидатов отказались от должности посла в США, а он нужен "на вчера" цитируют дипломата украинские СМИ

Чалый также высказался о политической обстановке в США после промежуточных выборов в начале ноября. По его мнению, успех демократов в ближайшие два года не изменит отношения Вашингтона к Киеву.

Бывший украинский посол считает, что Украине придется продолжать добиваться внимания американской стороны, исправлять ошибки во взаимодействии с США и искать возможности для сотрудничества с другими партнерами.

24 ноября спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что публичные высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского мешают переговорному процессу.

В качестве примера он привел реакцию украинского политика на встречу в Майами, после которой тот выразил недовольство ходом консультаций об урегулировании конфликта.

До этого президент США Дональд Трамп предложил украинцам избрать нового президента. По мнению главы Белого дома, Зеленский не хочет завершать конфликт с Россией и, вероятно, никогда и не хотел этого делать.

Кроме того, американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал украинского политика за видеообращение к жителям США по случаю Дня благодарения. Он обвинил главу киевского режима в том, что тот использовал поздравление для обращения за очередной финансовой помощью Киеву.