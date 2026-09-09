СБУ: командир бригады ВСУ "Гарт" отправлял солдат в бой без техники и оружия

Украинских солдат под Купянском отправляли в бой без оружия СБУ: командир бригады ВСУ "Гарт" отправлял солдат в бой без техники и оружия

Москва9 сен Вести.Без техники и оружия отправлял своих подчиненных в бой командир бригады "Гарт" погранслужбы Украины на купянском направлении. Об этом, ссылаясь на звонок одного из украинских военнослужащих в Службу безопасности Украины (СБУ), сообщает РИА Новости.

В РИА Новости попал один из документов департамента военной контрразведки СБУ. В них зафиксирован звонок военнослужащего Сергея Поляруша утром 6 февраля 2025 года с жалобой на командира воинской части А9937 Червоненко.

Командир воинской части А9937 Червоненко отдает приказы, приводящие к значительным потерям личного состава около села Тополи Купянского района Харьковской области, в частности, отправляет без оружия и техники на позиции, которые простреливаются зафиксирована в документе суть жалобы украинского военнослужащего

В день обращения в СБУ Сергей Поляруш находился в селе Христиновка Уманского района Черкасской области. Он также добавил, что руководство бригады "Гарт" не принимает мер по эвакуации раненных в бою солдат.

Владимир Червоненко стал командиром военной части 9937 госпогранслужбы Украины в 2024 году. Это следует из данных украинского аналитического ресурса Opendatabot, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время должность командира бригады занимает другой военнослужащий. Данных о том, когда Червоненко покинул эту должность, получить не удалось.Также неизвестно, по какой причине он ее покинул.

Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о нехватке в военном бюджете Украине 27 миллиардов долларов заставили европейских чиновников задаться вопросом, на что Украина тратит помощь от ЕС, пишет со ссылкой на собственные источники газета The New York Times.