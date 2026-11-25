Ушаков заявил об отсутствии переговоров РФ с Зеленским Ушаков: Москва не ведет переговоры с Зеленским

Москва25 ноя Вести.Россия не ведет переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

С Зеленским переговоры никто не ведет сказал Ушаков журналистам

Ранее Зеленский отклонил предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко вместе посетить Москву для переговоров об урегулировании конфликта на Украине. В ответ Зеленский предложил альтернативный вариант - провести встречу в Киеве с участием Лукашенко и президента России.

24 ноября Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point заявил, что готов вместе с Зеленским прилететь в Москву для переговоров. По его словам, три славянских государства смогли бы договориться о завершении конфликта и будущем устройстве региона эффективнее, чем при участии западных стран. При этом Лукашенко заявил, что в случае отказа Зеленскому следует самому отправиться на фронт и воевать.