Москва3 октВести.Разрабатываемый АО "Гознак" модуль ресайклинга для будущих российских банкоматов сможет поддерживать функцию конвертации цифровых рублей в наличные.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гознака.
Модуль будет способен работать в любых банкоматах, в том числе в тех, которые будут иметь функцию конвертации цифровых рублей в наличные, если такие банкоматы появятся в будущемрассказали в пресс-службе
Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты, которую выпускает Банк России (ЦБ РФ) наравне с наличными и безналичными деньгами.
Цифровые рубли хранятся на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций. Счета, в свою очередь, открываются на платформе Центробанка. Операции также проходят на этой платформе. При этом доступ к счетам цифрового рубля возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.
Как ранее отмечали в ЦБ РФ, использование цифрового рубля – добровольное: россияне могут самостоятельно выбирать, пользоваться новой формой нацвалюты или нет, и принуждать их к этому никто не будет.