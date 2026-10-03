Модуль Гознака заработает в банкоматах с конвертацией цифровых рублей в наличные

В банкоматах заработает модуль Гознака с конвертацией цифровых рублей в наличные Модуль Гознака заработает в банкоматах с конвертацией цифровых рублей в наличные

Москва3 окт Вести.Разрабатываемый АО "Гознак" модуль ресайклинга для будущих российских банкоматов сможет поддерживать функцию конвертации цифровых рублей в наличные.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гознака.

Модуль будет способен работать в любых банкоматах, в том числе в тех, которые будут иметь функцию конвертации цифровых рублей в наличные, если такие банкоматы появятся в будущем рассказали в пресс-службе

Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты, которую выпускает Банк России (ЦБ РФ) наравне с наличными и безналичными деньгами.

Цифровые рубли хранятся на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций. Счета, в свою очередь, открываются на платформе Центробанка. Операции также проходят на этой платформе. При этом доступ к счетам цифрового рубля возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

Как ранее отмечали в ЦБ РФ, использование цифрового рубля – добровольное: россияне могут самостоятельно выбирать, пользоваться новой формой нацвалюты или нет, и принуждать их к этому никто не будет.